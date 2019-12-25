Эксперт: планы россиян на лето не противоречат призыву Мишустина

Большинство планируют остаться на территории страны.

Председатель правительства Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от поездок за границу этим летом. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что желание жителей России не противоречит призыву политику.

Специалисты обратились к данным недавнего опроса ВЦИОМ. Согласно нему, 61% опрошенных планирует остаться дома, а 31% ― поехать на дачу. Путешествовать по России собираются 11% респондентов и только 4% ― за рубежом. Отметим, что участники опроса могли выбрать сразу несколько вариантов ответов. В 2019 году уехать за границу на летние каникулы собирались 13% опрошенных.

Главной причиной отказа от зарубежных поездок стали карантинные меры (70%), а не финансовые трудности (18%).

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