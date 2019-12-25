Эксперт оценил возможность дистанционного голосования в России

Более 1 млн жителей США досрочно проголосовали на выборах президента дистанционным способом. Некоторые штаты не планируют открывать избирательные участки вовсе. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что такую практику в России представить сложно.
Избирательные участки не собираются открывать в штатах Калифорния, Юта, Гавайи, Колорадо, Орегон и Вашингтон. Жители будут голосовать дистанционно. Во многих штатах их все же откроют, но гораздо меньше, чем обычно.
Заметьте, мы говорим не о прозрачном и защищенном блокчейном электронном голосовании, а о конвертах с бюллетенями, пересылаемых по обычной почте.
говорится в сообщении.
Эксперты считают, что для Навального и Зюганова такая система стала бы "ударом". Причиной для дистанционных выборов в США является коронавирус. Отмечается, что сейчас эта причина является общей для всей планеты.
Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября 2020.
Фото: Pixabay.com
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