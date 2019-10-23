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Эксперт отметил хорошие результаты введенных мер в Псковской области
Сегодня, 22:33
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nadezhda_sib

Эксперт отметил хорошие результаты введенных мер в Псковской области

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Региону удалось избежать массового заболевания коронавирусом.

Власти Псковской области приняли решение об ослаблении режима самоизоляции. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" назвали результат области отличным результатом.

Несмотря на то, что регион близок к Петербурге, там было зарегистрировано не такое большое количество заболевших. Псковская область занимает 69-е место в стране по заболеваемости.

С сегодняшнего дня в регионе должны были открыться стоматологические клиники, рекрутинговые компании и магазины, которые не продают непродовольственную продукцию первой необходимости. Однако они должны иметь отдельный вход с улицы. 

С самого начала было очевидно, что именно в таких, мало затронутых болезнью регионах, послабления начнутся раньше всего. Однако весьма осторожные шаги псковских властей показывают, что путь этот будет долгим, а возвращение к нормальной привычной жизни займет немало времени,

заметили специалисты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: псковская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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