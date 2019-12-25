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Эксперт: оптимизм главы ЦБ вызывает недоумение
Сегодня, 22:50
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nadezhda_sib

Эксперт: оптимизм главы ЦБ вызывает недоумение

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Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России. Экспертов Telegram-канала "Мейстер" удивил безграничный оптимизм экономиста. 

По мнению Набиуллиной, ущерб нерабочего месяца российской экономике будет около 1,5–2% ВВП в 2020 году. При этом дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности не требуется. 

Так как серьезного кризиса нет, то платежи по кредитам до 3 апреля должны осуществляться в срок согласно кредитным договорам, а кредитные каникулы для заемщиков носить адресный характер. 

Специалисты поняли логику Эльвиры Набиуллиной: "работающая экономика нарушает финансовую стабильность, а вот стоящая — нет". Критики главы ЦБ могли наглядно убедиться, считают эксперты, в том, что она тормозит экономический рост ради финансовой стабильности. 

Также Центробанк позволит выдавать ОСАГО без диагностических карт. 

Фото: cbr.ru

Теги: глава цб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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