Эксперт оценила новый Ивангородский проспект

По словам Елены Ноговой, обход Красного села замечательный подарок всем горожанам.

Заместитель директора НИИ транспортных систем Елена Ногова оценила обновленный Лиговский путепровод. Этим она поделилась 12 сентября в беседе с spbdnevnik.ru.

По словам Ноговой, обход Красного села замечательный подарок всем горожанам. Она также отметила, что вторым подарком был бы объезд города Новое Горелово, поскольку он активно застраивается.

Согласно подсчетам специалистов, раньше средняя скорость движения через Красное Село даже в отсутствие пробок не превышала 32 км/ч из-за многочисленных светофоров, а днем она снижалась до 20-25 км/ч. Сейчас скорость составляет около 60 км/ч.

Недавно мы сообщали, что Жители Красного села пожаловались на свист от светофоров на открывшемся Ивангородском проспекте. Резкий звук появляется, когда для пешеходов загорается "зеленый".

Ранее Piter.tv писал, что на юге Петербурга открыто движение по обходу Красного Села протяженностью 8 км.

Фото: ВКонтакте / Алексей Красносельский