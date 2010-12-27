Лиговский путепровод отремонтирует ЗАО "Пилон"

В Петербурге реконструируют путепровод за 3,5 млрд рублей.

В Петербурге закрытое акционерное общество "Пилон" получило контракт на реконструкцию Лиговского путепровода от станции Лигово до Красного Села в Санкт-Петербурге. Планируется, что ремонтные работы будут вестись 3,5 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта с ГУП "Дирекция транспортного строительства" - 3 млрд 560 млн рублей. Согласно контракту, ЗАО "Пилон" должно завершить реконструкцию моста до 30 октября 2021 года.

По данным технического задания, лимит финансирования на 2018 год составляет 325 млн рублей, в будущем годовые расходы могут меняться от 900 млн до 1,4 млрд. В договоре предлагается разработать рабочую документацию, а также расширить проезжую часть до 6 полос.

Ранее мы сообщали о том, что с 21 апреля в Петербурге перекроют некоторые улицы и ограничат движение из-за дорожных работ.

Фото: wikimapia