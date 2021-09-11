Жители Красного села пожаловались на свист от светофоров на открывшемся Ивангородском проспекте

Резкий звук появляется, когда для пешеходов загорается "зеленый".

Жители Красносельского района пожаловались на свист от светофоров на Ивангородском проспекте. Новая дорога в обход Красного Села открылась вчера, 11 сентября.

Когда для пешеходов загорается "зеленый", светофор начинает громко пищать. Видео было снято на перекрестке Ивангородского проспекта и Геологической улицы. По словам пользователей соцсетей, резкий звук мешает спать ночью. Есть вероятность, что жители нижних этаже страдают немного меньше, так как вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

Не все жители согласились с претензией. В комментариях в группе в "ВКонтакте" "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" некоторые отметили, что "красноселам не угодить".

Напомним, новая дорога выведет весь автопоток на Кингисепп и далее на Ивангород и Нарву.

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село