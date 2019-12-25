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Эксперт оценил выбор Джо Байдена на пост вице-президента
Сегодня, 15:29
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Эксперт оценил выбор Джо Байдена на пост вице-президента

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Трампа выбор Байдена удивил.

Джо Байден определился с кандидатом на должность вице-президента США. Ей стала Камала Харрис, сенатор от Калифорнии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что такой выбор говорит об абсолютной уверенности Байдена в победе. 

Харрис ― американка в первом поколении. Её мать, врач-онколог, эмигрировала в США из Индии, отец, профессор-экономист Стэнфорда ― приехал с Ямайки. Эксперты обратили внимание на то, что потенциальный вице-президент является коллегой и знакомой сына Байдена. 

Камала Харрис в качестве напарницы не принесет кандидату демократов ни одного дополнительного голоса по сравнению с любой другой дамой из списка 6 претенденток, напротив, может даже отнять, отпугнув своей левизной неопределившихся избирателей. А это значит, что  электоральные соображения во внимание не принимались вовсе.

считают эксперты. 

Фото: Камала Харрис / Instagram 

Теги: байден, выборы президента сша
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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