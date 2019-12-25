Эксперт оценил выбор Джо Байдена на пост вице-президента

Трампа выбор Байдена удивил.

Джо Байден определился с кандидатом на должность вице-президента США. Ей стала Камала Харрис, сенатор от Калифорнии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что такой выбор говорит об абсолютной уверенности Байдена в победе.

Харрис ― американка в первом поколении. Её мать, врач-онколог, эмигрировала в США из Индии, отец, профессор-экономист Стэнфорда ― приехал с Ямайки. Эксперты обратили внимание на то, что потенциальный вице-президент является коллегой и знакомой сына Байдена.

Камала Харрис в качестве напарницы не принесет кандидату демократов ни одного дополнительного голоса по сравнению с любой другой дамой из списка 6 претенденток, напротив, может даже отнять, отпугнув своей левизной неопределившихся избирателей. А это значит, что электоральные соображения во внимание не принимались вовсе. считают эксперты.

Фото: Камала Харрис / Instagram