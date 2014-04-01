Эксперт оценил скандал в партии КПРФ

Заметен раскол в партии, считают администраторы популярного телеграм-канала.

Глава Московского горкома КПРФ и депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин оказался в центре скандала. В среду, 31 марта, стало известно, что депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев попросил прокуратуру проверить деятельность депутата-коммуниста. Локтев считает, что Рашкин мог "присваивать себе средства, выделяемые на оплату труда помощников депутатов".

По поводу ситуации высказались эксперты телеграм-канала "Мейстер". Случившееся администраторы описали как "очередной скандал в благородном коммунистическом семействе".

Интересно, что Локтев не человек с улицы, до февраля этого года он был членом партии и фракции КПРФ в МГД. То есть о внутренней кухне КПРФ знает как никто другой и вряд ли будет выдумывать. Рашкин, понимая, что Локтев узнал чего не следует, именно поэтому мог оперативно исключить коллегу из стройных рядов коммунистов телеграм-канал "Мейстер"

Случившееся накануне выборов в Госдуму в коммунистической партии эксперты считают поводом к "сильнейшему расколу", а взаимные обвинения коммунистов в коррупции и предательстве интересов пролетариата могут сказаться на итоговом результате.

Фото: duma.gov.ru