Эксперт оценил развитие российского рынка сельского хозяйства

В этом году прибыль за продажу продукции АПК значительно выросла.

По данным Минсельхоза с 1 января по 27 декабря 2020 года Россия отправила за рубеж продукцию агропромышленного комплекса на сумму в 28,963 млрд долларов. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что это означает.

Самый большой показатель в АПК на экспорт дало зерно. Его продажа составляет 27% от доходов. Затем идет масложировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

Эксперты отметили, что, благодаря развитию отечественного сельского хозяйства, появляются новые рабочие места, а у России — замещать импортные товары. Кроме того, страна получает валютную выручку за счет роста агропромышленного экспорта.

С другой стороны, развитие не означает, что на внутреннем рынке цены стабилизируются или упадут, так как каждый бизнес стремится увеличить свою прибыль.

Следствием чего стало логичное усиление контроля государства за экспортом, выразившееся сегодня в подписание президентом закона о наделении правительства возможностью самостоятельно решать, когда устанавливать предельные цены на социально значимые продукты и какие именно. добавили эксперты.

Это позволит не допустить сильного роста цен.

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