Эксперт оценил пользу ограничения долговой нагрузки россиян

Комитет государственной думы по финансовому рынку работает над законопроектом, который ограничит выдачу кредитов в случае превышения расходов на выплату имеющихся в наличии долгов у заемщика более 50% дохода семьи.
Эту инициативу могут утвердить осенью. Кроме того, банкам и микрофинансовым организациям запрещено выдавать кредиты, на оплату которых будет уходить более 50% дохода. Соответствующие поправки должны быть внесены в законы "О банках и банковской деятельности" и "О микрофинансовых организациях".
Председатель комитета Анатолий Аксаков объясняет нововведение мировой практикой и отмечает, что банки не преследуют цель "разуть" клиента. Выдача кредитов происходит исключительно в целях заработка, потому они заинтересованы отказывать в выдаче кредита людям, приближающихся к долговой яме - это может привести к бегству или запуску процедуры банкротства со стороны клиента.
Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, кандидат экономических наук Международного банковского института Александр Щелканов утверждает, что законопроект нужен населению России, однако немного запоздал. Его слова приводит ФБА "Экономика Сегодня".
"Предлагаемый Госдумой закон действительно нужен, ведь 12,5% россиян уже закредитованы так, что большую часть доходов отдают на погашение долгов. Также это косвенный способ повысить финансовую грамотность населения страны – донести до людей, что кредиты нужно брать только в экстренных ситуациях или после длительного обдумывания последствий. Наши люди должны понять: жить нужно на имеющиеся деньги, а если и занимать, то как можно меньше.
Не думаю, что проверка кредитной истории с переложением на всю семью чем-то усложнит или замедлит процедуру выдачи кредита. У банков эта работа поставлена на поток, они заинтересованы решать вопрос максимально быстро. Расчет несложный: вычисляется среднемесячный доход семьи и оценивается общий уровень уже имеющейся долговой нагрузки. Ответ дается в зависимости от внутренних процедур, самостоятельно устанавливаемых каждым банков, но это решение принимается практически сразу.
Единственное, законопроект Госдумы, на мой взгляд, немного запоздал – в идеале он должен был появится еще в "нулевых", когда россияне были финансово свободнее и набирали кредиты буквально пачками. Сейчас общество большей частью перешло на сберегательную модель поведения – стремится копить и инвестировать после девальвации рубля в 2014 году и на фоне экономического спада"
- Александр Щелканов