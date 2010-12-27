Эксперт оценил пользу ограничения долговой нагрузки россиян

По его мнению, данное решение верное, хоть и немного запоздалое

Комитет государственной думы по финансовому рынку работает над законопроектом, который ограничит выдачу кредитов в случае превышения расходов на выплату имеющихся в наличии долгов у заемщика более 50% дохода семьи.

Эту инициативу могут утвердить осенью. Кроме того, банкам и микрофинансовым организациям запрещено выдавать кредиты, на оплату которых будет уходить более 50% дохода. Соответствующие поправки должны быть внесены в законы "О банках и банковской деятельности" и "О микрофинансовых организациях".

Председатель комитета Анатолий Аксаков объясняет нововведение мировой практикой и отмечает, что банки не преследуют цель "разуть" клиента. Выдача кредитов происходит исключительно в целях заработка, потому они заинтересованы отказывать в выдаче кредита людям, приближающихся к долговой яме - это может привести к бегству или запуску процедуры банкротства со стороны клиента.

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, кандидат экономических наук Международного банковского института Александр Щелканов утверждает, что законопроект нужен населению России, однако немного запоздал. Его слова приводит ФБА "Экономика Сегодня".