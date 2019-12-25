Эксперт оценил планы по наращиванию темпов ввода в строй нового жилья в регионах

За реализацией программы будут следить в федеральном центре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости наращивать темпы ввода в строй нового жилья в регионах. Программы комплексного развития территорий будут проходить под контролем федерального центра. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что уде делается для этого.

Программа льготной ипотеки и близкое начало "региональной реновации" призваны не только решить проблему аварийного и ветхого жилья, но и подтолкнуть рост экономики за счет активизации строительного сектора. считают эксперты.

Одной из возникших проблем стало то, что спрос в условиях ограниченного предложения ны рынке повысился, и, как следствие, цены. Так, например, стоимость арматуры выросла на 50% за месяц. Так как металлургам выгоднее сбывать арматуру на внешнем рынке, ФАС предложила ввести временную пошлину в 13% на экспорт стальной заготовки и в 12% на арматуру.

Отмечается, что бизнесу это не понравится, однако, скорее всего, большинство решение все же поддержат, так как реализация актуальных госпрограмм по жилью сейчас кажется важнее, чем сверхприбыль ряда предприятий.

Фото: Piter.TV