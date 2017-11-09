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Эксперт считает, что у русского военного комплекса С-400 нет аналогов в мире
Вчера, 13:48
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lesjasap
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Эксперт считает, что у русского военного комплекса С-400 нет аналогов в мире

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Боевой комплекс С-400 "Триумф" помог военным в Сирии обеспечить "мирное небо".

Как сообщает ФБА “Экономика сегодня”, популярность боевого комплекса нового поколения С-400, примененный Россией при военных мероприятиях в Сирии,  связана с широчайшим спектром выполняемым им функций и задач. По информации от военного эксперта Виктора Мураховского, уникальность объекта делает его мощнейшим оружием, не имеющим аналогов за границей. Благодаря данному устройству союзники перекрыли воздушное пространство данного государства и лишили противника вести авиационные налеты с воздуха.
 
По мнению специалиста, у комплекса “Триумф” нет аналогов в мире. На сегодняшний момент это самый продвинутая система по тактико-техническим характеристикам. Спикер отмечает, что даже в сравнении российского С-400 с американским Patriot, последний значительно уступает в некоторых показателях. 
 
Напомним, что кроме выполнения функций нападения на аэродинамические цели, “Триумф” может заниматься функцией противоракетной обороны.
Теги: аналоги , военный комплекс , комментарий эксперта , сирия , экспертное мнение
Категории: Новости СПб

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