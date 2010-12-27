Эксперт оценил эффект влияния инициативы МЭР на доходы пенсионеров

Речь идет об отмене взносов в пенсионный фонд предпринимателями-пенсионерами

В рамках проекта по поддержке малого и среднего бизнеса "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", министерство экономического развития планирует потратить 453 млрд рублей. Среди ряда мероприятий этого проекта также нашла место отмена взносов со стороны бизнес-пенсионеров в Пенсионный фонд. Его рассмотрение назначено на 17 сентября.

Сейчас предприниматели в обязательном порядке платят 26,5 тысяч рублей при доходе до 300 тысяч рублей и к этому числу добавляется 1% от доходов при больших поступлениях с их деятельности.

При реализации данного проекта, ИП-пенсионеры лишатся фискальной нагрузки на выплаты в ПФР, однако это не отразится на их пенсиях. Следовательно, эта категория населения получит существенные дивиденды, позволяющие бизнесменам заметно повысить качество и уровень жизни.

Так пенсионеры получат возможность и стимул продолжать свою трудовую деятельность, а также получать с нее наибольший коммерческий результат. Однако пока что не до конца понятно как это будет работать, отмечает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

"На самом деле, у нас не совсем четкая статистика, и пока непонятно, куда вообще двигаться нашему малому бизнесу, поэтому пока все эти инициативы необходимо рассматривать в плане экспертных прений. И сейчас оценивать потенциал этих мер затруднительно, что и ставит вопрос по практической эффективности данной правительственной инициативы. В целом, пока не совсем ясно, насколько эффективно все это будет работать, поскольку у нас в стране существуют проблемы с малым бизнесом, и они, возможно, значительно серьезней, чем у отечественной пенсионной системы." - Никита Масленников (ФБА "Экономика Сегодня")

Фото: pixabay