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Эксперт оценил будущую позицию Володина в Государственной Думе
Сегодня, 13:23
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nadezhda_sib

Эксперт оценил будущую позицию Володина в Государственной Думе

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Эксперты считают, что нынешний председатель точно останется на своем месте.

Вячеслав Володин останется в Государственной Думе нового созыва, однако его позиция ослабнет. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Как считают эксперты, в обновленной Госдуме у Володина не будет монополии в патронировании депутатского корпуса.

Там будет много-много центров влияния. В первую очередь – АП (Вайно-Кириенко), ЕР (Турчак), лично Медведев и т.д.

говорится сообщении. 

Таким образом, председатель может остаться на своем месте, но в куда более ослабленном состоянии. 

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. 

Фото: официальный сайт Вячеслава Володина

 

Теги: володин, госдума
Категории: Лента новостей, Новости России,

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