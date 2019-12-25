Эксперт оценил будущую позицию Володина в Государственной Думе

Вячеслав Володин останется в Государственной Думе нового созыва, однако его позиция ослабнет. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Как считают эксперты, в обновленной Госдуме у Володина не будет монополии в патронировании депутатского корпуса.
Там будет много-много центров влияния. В первую очередь – АП (Вайно-Кириенко), ЕР (Турчак), лично Медведев и т.д.
говорится сообщении.
Таким образом, председатель может остаться на своем месте, но в куда более ослабленном состоянии.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
Фото: официальный сайт Вячеслава Володина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все