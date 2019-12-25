Эксперт оценил будущую позицию Володина в Государственной Думе

Эксперты считают, что нынешний председатель точно останется на своем месте.

Вячеслав Володин останется в Государственной Думе нового созыва, однако его позиция ослабнет. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как считают эксперты, в обновленной Госдуме у Володина не будет монополии в патронировании депутатского корпуса.

Там будет много-много центров влияния. В первую очередь – АП (Вайно-Кириенко), ЕР (Турчак), лично Медведев и т.д. говорится сообщении.

Таким образом, председатель может остаться на своем месте, но в куда более ослабленном состоянии.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

Фото: официальный сайт Вячеслава Володина