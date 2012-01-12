Эксперт объяснила появление пены и слизи на Амурском заливе во Владивостоке

Татьяна Орлова объяснила, что угрозы для людей нет.

Появление слизи и пены на всей поверхности акватории Амурского залива в российском городе Владивостоке вызвано цветением микроводоросли динофлагеллят рода Alexandrium. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделилась заместитель директора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова. Специалист пояснила, что вода не опасна для здоровья человека.

Опасности для людей цветение не представляет, но может сопровождаться значительным разрушением морской экосистемы, потому что вид продуцирует большое количество полисахаридов. В слизи обнаружены и другие объекты, включая пыльцу. Татьяна Орлова, эксперт

Напомним, что в социальных сетях появились видеокадры разошлись кадры из Амурского залива, на которых видны масштабные разводы светло-коричневого цвета. Подобное явление местные жители фиксируют около берегов Владивостока и острова Русского. Мэрия города уведомила, что загрязнения акватории нефтепродуктами не выявлено. Представители регионального управления Росприроднадзор обнаружили в воде пыльцу природного происхождения. татьяна Орлова пояснила, что проблема связна с аномальными погодными явлениями. Речь идет о динамике температур, а также осадками. Эти условия способствовали развитию водорослей и его концентрированию в акватории. А схема потоков ветра нагнала массу к Владивостоку, всему заливу и полуострову Песчаный.

В Петербурге продолжается борьба с сине-зелеными водорослями.

Фото и видео: Telegram / V-NEWS