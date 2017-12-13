Они им не нужны: эксперт раскритиковал позицию Киева по украинским кораблям в Крыму

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов предположил, почему Киев не торопиться забирать военные корабли, находящиеся в Крыму.

В ближайшее время Украина вряд ли воспользуется предложением России о передаче военных кораблей "незалежной", находящихся в Крыму. Такое предположение в интервью ФБА "Экономика сегодня" высказал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. По его мнению, корабли просто не нужны Украине. Их глава ВМС Игорь Воронченко всю жизнь служил в танковых войсках. Он не заинтересован в работе с серьезным парком кораблей, а его подчиненные итак тратят все средства на ремонт украинских ВМС. Есть и другая причина: она заключается в политической позиции Петра Порошенко.

Корабли попытаются использовать в чисто политических целях: чтобы регулярно будировать ситуацию, выступать с угрозами, поднимать вопрос Крыма. Все это нацелено на внешнюю публику – мы видим, что Европа от Украины уже устала, и Киеву нужны новые информационные поводы для скандалов.

Иван Коновалов, директор Центра стратегиче