Эксперт о возможном авиаударе Франции по Сирии: "Он просто говорит, что они могут так поступить"

политолог Александр Асафов советует не раздуать сенсацию там, где ее нет.

Политолог, независимый журналист и аналитик Александр Асафов прокомментировал изданию "Политэксерт" возможность французского авиаудара по Сирии.

Оно [заявление французского генерала – прим. автора] не говорит, что будет реакция на военную операцию по ликвидации террористического анклава в Идлибе. Там лишь соблюдены общие места, что в случае применения химического оружия Франция будет участвовать в ударе коалиции. Французский генерал всего лишь подтверждает, что Париж является частью коалиции и будет действовать согласно договоренностям внутри нее в случае применения химического оружия. приводит слова Асафова "Политэксерт"

Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя завил, что Россия предложила международной коалиции в главе с США указать потенциальные точки с химическим оружием, куда нужно нанести авиаудар. Для выявления таких целей стоит прибегнуть к помощи "Организации по запрещению химического оружия". Франция заявила о готовности применить авиацию без расследования.

Я бы не искал сенсации там, где ее нет. Он просто говорит, что они могут так поступить, это не является курсом президента Макрона. Хотя он, конечно, тоже очень сложный".... подытожил "ПолитЭксперту" Асафов

Эксперт также отметил, что президенту Франции приходится балансировать учитывать интересы Запад, частью которого он в данный момент остается, и приоритеным суверинитетом.

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