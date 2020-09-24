За ночь российская авиация нанесла удар по 62 военным объектам Украины

Среди них три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего.

За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил (ВС) РФ нанесла удар по 62 военным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди них три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего. Также российским военным удалось уничтожить 52 места скопления боевой техники.

Конашенков подчеркнул, что за все время военной спецоперации на Украине уничтожено 207 беспилотников, 1 467 танков и 148 установок реактивной системы залпового огня.

Ранее мы сообщили, что при ударе по базе под Житомиром убиты более 100 военных и наемников.

Видео: Минобороны РФ