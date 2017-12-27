Эксперт о трагедии в Перми: неправильно обвинять во всем администрацию школы

Эксперт в области корпоративной безопасности Сергей Матвеев рассказал Piter.TV, как российскому обществу в будущем избежать трагедий, подобных поножовщине в пермской школе № 127.

Главной новостью дня сегодня, 15 декабря, стала жестокая поножовщина в стенах пермской школы № 127. По последним данным, жертвами атаки двух подростков, вооруженных холодным оружием, стали 8 несовершеннолетних и 1 взрослый человек. Как сообщает издание "Российский диалог", один из детей и учительница госпитализированы с открытыми ранениями шеи и находятся в тяжелом состоянии. Местные СМИ обвиняют в случившемся двух хулиганов, учащихся здесь же: парни якобы решили отомстить младшеклассникам за насмешки в Сети.

Причины этой трагедии специально для Piter.TV проанализировал эксперт в области корпоративной безопасности Сергей Матвеев. По его мнению, ЧП в Перми стало следствием системных проблем в сфере образования.

Трагедия в Перми , когда школьный конфликт перерос в поножовщину, это общая беда, и сваливать все на администрацию школы неправильно. Пронести нож небольших размеров легко. Это клубок общей беды, который распутался сегодня именно таким образом. Родители не видят психологических проблем детей, школа не работает со своими учениками вне класса (аналог советской продлёнки), сами ученики абсолютно не знают, как вести себя в экстремальной ситуации. Сергей Матвеев, эксперт

Наш собеседник считает, что одним ужесточением мер безопасности решить такую глобальную проблему нельзя. Сергей Матвеев советует чиновникам и педагогам искать комплексный подход в вопросах защиты жизни и здоровья несовершеннолетних.

На мой взгляд, в образовательных учреждениях необходимо глубже заниматься детьми, знать и работать с их проблемами, вовремя отлавливать назревающие конфликты или противоправные деяния. Например, необходимо ввести новую должность преподавателя с психологическим специальным образованием и соответствующим опытом для профилактики подобных случаев. Сергей Матвеев, эксперт

Отметим, что на данный момент оба подозреваемых в нападении на школу задержаны. По неподтвержденным данным, они находятся в одной из городских больниц под наблюдением конвоя.