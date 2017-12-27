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Резкое повышение МРОТ может негативно сказать на экономике России
Сегодня, 12:00
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Butenko
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Резкое повышение МРОТ может негативно сказать на экономике России

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Экономист Антон Шабанов рассказал о "плюсах" и "минусах" дополнительных бюджетных трат на повышение МРОТ.

Минтруд РФ решил вложить 39.3 млрд рублей в повышение МРОТ в стране. Эксперты предлагают правительству еще раз проанализировать это решение. Так, у него есть и сильные, и слабые стороны. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" рассказал независимый эксперт Антон Шабанов. 

Очевидно, что ускоренное повышение МРОТ создаст дополнительную нагрузку для федерального и региональных бюджетов. Рост зарплат неизбежно ударит по малому бизнесу, кроме того, вслед за МРОТ вырастут и социальные выплаты.

Малый бизнес в любой стране мира стандартно реагирует на повышение МРОТ, и Россия здесь не исключение. Когда минимальные показатели выплаты сотрудникам вырастают, часть компаний либо уходит в "тень", либо ищет альтернативные пути обхода дополнительного налогового бремени. Крайне маленькая часть бизнеса сочтет, что выгоднее закрыться, но большинство просто перестроится и оптимизирует работу.
Антон Шабанов
 
Что касается позитивных последствий. то к ним эксперт отнес рост покупательской способности населения и товарооборота внутри РФ.
 
Теги: новости россии , новости экономики , повышение мрот
Категории: Новости России

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