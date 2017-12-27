Резкое повышение МРОТ может негативно сказать на экономике России

Экономист Антон Шабанов рассказал о "плюсах" и "минусах" дополнительных бюджетных трат на повышение МРОТ.

Минтруд РФ решил вложить 39.3 млрд рублей в повышение МРОТ в стране. Эксперты предлагают правительству еще раз проанализировать это решение. Так, у него есть и сильные, и слабые стороны. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" рассказал независимый эксперт Антон Шабанов.

Очевидно, что ускоренное повышение МРОТ создаст дополнительную нагрузку для федерального и региональных бюджетов. Рост зарплат неизбежно ударит по малому бизнесу, кроме того, вслед за МРОТ вырастут и социальные выплаты.

Малый бизнес в любой стране мира стандартно реагирует на повышение МРОТ, и Россия здесь не исключение. Когда минимальные показатели выплаты сотрудникам вырастают, часть компаний либо уходит в "тень", либо ищет альтернативные пути обхода дополнительного налогового бремени. Крайне маленькая часть бизнеса сочтет, что выгоднее закрыться, но большинство просто перестроится и оптимизирует работу.

Антон Шабанов

Что касается позитивных последствий. то к ним эксперт отнес рост покупательской способности населения и товарооборота внутри РФ.