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Эксперт не уверен, что в Петербурге смогут построить десантные корабли "Прибой"
Сегодня, 18:03
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Butenko
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Эксперт не уверен, что в Петербурге смогут построить десантные корабли "Прибой"

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По мнению Максима Шеповаленко, строительство УДК "Прибой" станет серьезным вызовом для "Северной верфи" в Петербурге.

Разработка и строительство десантных кораблей нового поколения "Прибой" может затянуться. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" заявил капитан второго ранга в отставке Максим Шеповаленко. По его мнению, проект является слишком высокотехнологичным для нынешнего состояния ВПК России. Напомним, что ранее ВМФ России и "Северная верфь" заявили о необходимости запустить десантный корабль "Прибой" в серийное производство к 2022 году.
 
У нас сегодня существуют определенные бюджетные ограничения, и в контексте перспектив данного проекта необходимо оценивать его приоритетность, как для ВМФ РФ, так и вообще для российских вооруженных сил. Мы сегодня не можем окончательно разобраться c фрегатами проекта 22350 в лице "Адмирала Горшкова", а здесь идет речь о совершенно новом для нас классе кораблей, что будет сделать еще сложней.
 
Максим Шеповаленко
 Ранее СМИ сообщали, что Минобороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация приняли решение начать строительство новых российских вертолетоносцев на заводе «Северная верфь» в городе Санкт-Петербурге, причем работы над первым кораблем должны начаться в 2020 году, а в 2022 году данный проект пойдет уже в серийное производство.
 
Фото: wikipedia.org / Ludovic Pron/CC BY-SA 4.0
Теги: десантные корабли , новости армии , опк рф , прибой
Категории: Новости России Мнения

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