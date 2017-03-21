Эксперт не уверен, что в Петербурге смогут построить десантные корабли "Прибой"

По мнению Максима Шеповаленко, строительство УДК "Прибой" станет серьезным вызовом для "Северной верфи" в Петербурге.

Разработка и строительство десантных кораблей нового поколения "Прибой" может затянуться. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" заявил капитан второго ранга в отставке Максим Шеповаленко. По его мнению, проект является слишком высокотехнологичным для нынешнего состояния ВПК России. Напомним, что ранее ВМФ России и "Северная верфь" заявили о необходимости запустить десантный корабль "Прибой" в серийное производство к 2022 году.

У нас сегодня существуют определенные бюджетные ограничения, и в контексте перспектив данного проекта необходимо оценивать его приоритетность, как для ВМФ РФ, так и вообще для российских вооруженных сил. Мы сегодня не можем окончательно разобраться c фрегатами проекта 22350 в лице "Адмирала Горшкова", а здесь идет речь о совершенно новом для нас классе кораблей, что будет сделать еще сложней. Максим Шеповаленко

Ранее СМИ сообщали, что Минобороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация приняли решение начать строительство новых российских вертолетоносцев на заводе «Северная верфь» в городе Санкт-Петербурге, причем работы над первым кораблем должны начаться в 2020 году, а в 2022 году данный проект пойдет уже в серийное производство.

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