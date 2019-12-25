Эксперт назвал "опасной тенденцией" мнение россиян о существовании коронавируса

Некоторые жители России не верят в пандемию.

Опрос дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ показал, что четверть россиян считает пандемию коронавируса выдумкой. Результаты прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Специалисты отметили, что часть населения страны больше верит "байкам из интернета, чем науке и государству". В дальнейшем это может подорвать эффективность даже самых продуманных мер по борьбе с COVID-19.

Количество тех, кто не верит в пандемию, составило 23,2% опрошенных, еще 9,6% считают, что опасность болезни преувеличена. В связи с этим часть из них нарушает режим самоизоляции.

Фото: Piter.TV