Эксперт назвал обвинения главы Бурятии в адрес врачей "уходом от ответственности"

Глава Бурятии Алексей Цыденов продлил ограничительные меры в регионе из-за вспышки коронавируса в 4-й больнице. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что обвинения врачей в ухудшении эпидемиологической ситуации — это уход от ответственности.
Дело в том, что Цыденов заявил, что на карантине медработники больницы нарушали все условия карантина: при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства и так далее, что повлияло на показатели анализов.
По мнению специалистов, глава регионов не позаботился должным образом о медиках и не обеспечил их необходимой защитой, после чего переложил ответственность на персонал больницы.
Фото: Алексей Цыденов / Instagram
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