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Эксперт назвал обвинения главы Бурятии в адрес врачей "уходом от ответственности"
Сегодня, 18:10
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nadezhda_sib

Эксперт назвал обвинения главы Бурятии в адрес врачей "уходом от ответственности"

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В понедельник, 27 апреля, в Республике зафиксировано 23 случая заболевания.

Глава Бурятии Алексей Цыденов продлил ограничительные меры в регионе из-за вспышки коронавируса в 4-й больнице. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что обвинения врачей в ухудшении эпидемиологической ситуации — это уход от ответственности.

Дело в том, что Цыденов заявил, что на карантине медработники больницы нарушали все условия карантина: при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства и так далее, что повлияло на показатели анализов. 

По мнению специалистов, глава регионов не позаботился должным образом о медиках и не обеспечил их необходимой защитой, после чего переложил ответственность на персонал больницы. 

Фото: Алексей Цыденов / Instagram 

 

Теги: бурятия, коронавирус, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости России,

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