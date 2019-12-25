Эксперт назвал обвинения главы Бурятии в адрес врачей "уходом от ответственности"

В понедельник, 27 апреля, в Республике зафиксировано 23 случая заболевания.

Глава Бурятии Алексей Цыденов продлил ограничительные меры в регионе из-за вспышки коронавируса в 4-й больнице. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что обвинения врачей в ухудшении эпидемиологической ситуации — это уход от ответственности.

Дело в том, что Цыденов заявил, что на карантине медработники больницы нарушали все условия карантина: при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства и так далее, что повлияло на показатели анализов.

По мнению специалистов, глава регионов не позаботился должным образом о медиках и не обеспечил их необходимой защитой, после чего переложил ответственность на персонал больницы.

Фото: Алексей Цыденов / Instagram