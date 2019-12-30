Эксперт назвал лучшее время для покупки гаджетов

Покупать смартфоны перед Новым годом не лучшая идея.

Новогодние распродажи являются не самым выгодным временем для приобретения новых гаджетов. Об этом заявил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.

Перед Новым годом производители не предлагают действительно максимальные скидки на гаджеты. Причем цены зачастую скидывают не на самые популярные и востребованные смартфоны.

Топовые модели выгоднее всего покупать через год после их выпуска. Также эксперт предложил обратить внимание на категорию "б\у". В таком случае можно купить смартфон по сниженной цене. Рябинин также посоветовал не покупать телефон каждый год.

Xiaomi создала и запатентовала смартфон с тремя экранами.