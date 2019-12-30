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Эксперт назвал лучшее время для покупки гаджетов

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Покупать смартфоны перед Новым годом не лучшая идея.

Новогодние распродажи являются не самым выгодным временем для приобретения новых гаджетов. Об этом заявил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik. 

Перед Новым годом производители не предлагают действительно максимальные скидки на гаджеты. Причем цены зачастую скидывают не на самые популярные и востребованные смартфоны.

Топовые модели выгоднее всего покупать через год после их выпуска. Также эксперт предложил обратить внимание на категорию "б\у". В таком случае можно купить смартфон по сниженной цене. Рябинин также посоветовал не покупать телефон каждый год.

Xiaomi создала и запатентовала смартфон с тремя экранами.

 

Теги: гаджеты, смартфоны
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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