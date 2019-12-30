Xiaomi создала и запатентовала смартфон с тремя экранами

Экран занимает почти всё пространство корпуса и разделен на три сегмента.

Компания Xiaomi изобрела смартфон с тройным экраном, который охватывает переднюю, заднюю панели, а также торец устройства. На патент обратило внимание издание Gizchina.

Экран занимает почти всё пространство корпуса и разделен на три сегмента. Переднюю и заднюю панели можно использовать для воспроизведения контента, а экран на торце для справочной информации. Заявка на патент была подана в 2019 года, а зарегистрирована только 10 января 2020 года.

Также у девайса есть двойная камера, которую можно использовать и как основную, и как фронтальную.

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Фото: gizchina.com

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