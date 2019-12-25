Эксперт назвал число жителей, которых нужно привить от коронавируса, чтобы избежать локдауна

Во вторник, 29 июня, начальник регионального отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщила "Деловому Петербургу", сколько человек должны вакцинироваться, чтобы не пришлось вводить жесткие ограничения из-за коронавирусной инфекции.
Так, по плану вакцину против COVID-19 должны сделать 2,6 млн человек, это составляет около 60% населения Петербурга. По словам Чхинджерии, это нужно для фиксации заболеваемости на социально приемлемом уровне, когда не будет локдауна. Специалист также отметила, что необходимо привить большую половину до конца лета, поскольку с осени начнется традиционный сезонный подъём заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.
Ранее мы писали, что требование о вакцинации и COVID-тестах указали в сотне вакансий Петербурга.
Фото: Piter.tv
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