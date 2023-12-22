В Ленобласти 4 мая ожидается до +17 градусов

Днём в большинстве районов также ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

В Ленинградской области в субботу, 4 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём в большинстве районов также ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный, переходящий вечером к северо-западному, северному, ночью 2-7 м/с, днём 6-11 м/с.

Температура воздуха на западе ночью +2...+7 градусов, днём +12...+17 градусов, на востоке ночью +1...-4, днём +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: unsplash; МЧС