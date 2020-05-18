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Эксперт назвал бесполезные функции смартфона
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Эксперт назвал бесполезные функции смартфона

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Речь в том числе идет про опции, поддерживающие 5G.

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал агентству "Прайм" о бесполезных функциях смартфона.

По его словам, для российских пользователей нет смысла в опциях, поддерживающих сеть 5G. Дело в том, что эти сети в стране еще не запущены. Функцию управления жестами эксперт также назвал бесполезной, как и 3D-камеры, 3D-экраны и функцию "второй экран".

Ранее мы писали, что в Петербурге роботы проверят теплосети Петербурга на целостность. 

Фото: pixabay

Теги: бесполезные функции смартфона, сеть 5g
Категории: Новости России, Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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