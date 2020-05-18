Эксперт назвал бесполезные функции смартфона

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал агентству "Прайм" о бесполезных функциях смартфона.
По его словам, для российских пользователей нет смысла в опциях, поддерживающих сеть 5G. Дело в том, что эти сети в стране еще не запущены. Функцию управления жестами эксперт также назвал бесполезной, как и 3D-камеры, 3D-экраны и функцию "второй экран".
Ранее мы писали, что в Петербурге роботы проверят теплосети Петербурга на целостность.
Фото: pixabay
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