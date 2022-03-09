Apple представила бюджетный iPhone с поддержкой 5G и новым процессором

Гаджет получил ряд обновлений.

Американская технологическая компания Apple представила бюджетный смартфон iPhone с поддержкой сетей 5G и обновленным процессором A15 Bionic. Официальная презентация гаджетов фирмы состоялась вечером 8 марта. В частности, специалисты показали модель SE. Движок устройства представляет из себя новых шестиядерный чип, который ранее был анонсирован 14 сентября прошлого года. Он выпускался только в моделях iPhone 13 и 13Pro. У показанного смартфона будет более прочное стекло спереди и сзади - также, как у iPhone 13, а также обновленная защита от влаги и пыли IP67.

Смартфон Apple будет оснащен улучшенной батареей. Из новых функций в гаджете появится возможность считывать текст прямо с видеокамеры, выделять его и копировать в другие приложения. В iPhone по-прежнему остается только одна камера. Сохраняется поддержка сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Начальная цена на модель iPhone SE будет от $429. О продаже смартфонов в России представителями компании не сообщалось.

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Фото и видео: Apple