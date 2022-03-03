Магазины re:Store возобновили работу по всей России

На сайте купить технику все еще невозможно.

Магазины американской компании Apple re:Store возобновили работу по всей России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе технологического производителя. Специалисты уточнили, что сохранен весь ассортимент торговых точек. При этом они не прокомментировали стоимость гаджетов, сославшись на происходящее "динамическое ценообразование".

Все магазины re:Store в 25 городах РФ работают в штатном режиме…Мы смотрим на рынок и спрос. пресс-служба компании

Напомним, что на территории России онлайн-торговля на официальном сайте компании по-прежнему остается недоступна для покупателей. В ночь с 1 на 2 марта Apple закрыла возможность покупки техники на портале для россиян. Также купить технику стало невозможно на сайте re:Store, а магазины ретейлера с утра остались закрытыми.

Эксперт сообщил, что Apple может выключить любой телефон. Компания Apple прекращает продажу всей своей техники в России.

Фото и видео: Telegram / Mash

