Эксперт: налог для самозанятых необходим, но надо знать кого им облагать

Недавно Минфин выступил с предложением ввести налог на доходы самозанятых граждан, 3% - на работающих с физическими лицами и 6% - с юридическими

Замглавы Министерства финансов Илья Трунин заявил журналистам о намерениях ведомства ввести налог на деятельность самозанятых граждан – на доходы работающих с физическими лицами он составит 3% и 6% на работающих с компаниями. Такой налог будет действовать на граждан с доходом до 10 млн рублей и первоначально будет введен в отдельных регионах в пилотном режиме.

Ранее налог пытались ввести, однако безуспешно, тем не менее он необходим из-за широкого охвата облагаемой аудитории, об этом рассказывает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов для ФБА "Экономика сегодня".

"В таком налоге есть потребность, так как он захватывает большое число налогоплательщиков (от 20 до 25 миллионов), и эти отчисления внесли бы существенный вклад в пополнение бюджета. Но мне кажется, нужно работать над повышением прозрачности, справедливости самой налоговой системы. Чтобы побудить граждан платить налоги, нужно в корне менять подход к налогообложению." – Алисен Алисенов.

Эксперт утверждает, что система налогообложения не должна вызывать несправедливость между разными категориями граждан.

В прошлом году власти пытались провести льготную регистрацию самозанятых, однако это не дало положительного эффекта.

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников рассказывает ФБА "Экономика сегодня" о необходимых мерах по вводу этого налога.

"Сначала нужно понять, к кому именно все это относится, далее понять, какие тут плюсы и минусы, и потом уже всерьез обсуждать эту инициативу. Цель ясна - сократить неформальную занятость, и объективные основания для таких налогов есть. 15 миллионов человек не платят никаких налогов, нужно понять, что это за контингент. И здесь проще всего было бы понизить ставки страховых взносов, чтобы мотивировать к белым выплатам." – Никита Масленников.