Эксперт: без инициативы Минтруда работники уже имели ряд способ взыскать зарплату с работодателя

По словам аналитика, граждане могут добиться взыскания заработной платы с работодателя рядом способов как судебного так и досудебного порядка, потому инициатива не станет панацеей

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало инициативу, защищающую работника от неполучения заработной платы от работодателя. Взыскание возможно произвести без решения суда посредством направления трудовым инспектором исполнительного документа в Федеральную службу судебных приставов.

Соответствующий документ получит и сам работодатель, после чего он сможет обжаловать решение трудового инспектора в суде. Судебный пристав сможет взыскать долг по зарплате с компании в течение двух месяцев.

Несмотря на полезность данного законопроекта Минтруда, как отмечает собеседник ФБА "Экономика Сегодня" эксперт РАНХиГС Алисен Алисенов, работники в России уже имеют достаточно способов добиться денег от начальства.

"У работника сегодня есть достаточно много способов потребовать заработную плату у работодателя. Самое простое, что он может сделать, это потребовать компенсацию за задержку выплаты, но как показывает практика, люди на самом деле не обращаются с подобными вопросами ни в судебные инстанции, ни к работодателям, поэтому законодательно закрепленная норма фактически не работает. Второй способ – объявить о приостановке работы, если зарплату задерживают на 15 дней и более. Работник имеет право приостановить работу до выплаты задолженности. На практике воспользоваться этим механизмом также не удается, поскольку если вы не работаете, то работодатель найдет причины. Например, вас уволят по статье как не справившегося со своими должностными обязанностями" - Алисен Алисенов

В качестве дополнительного способа аналитик приводит возможность подать жалобу в трудовую инспецию, после чего ведомство проведет переговоры с работодателем. Однако, если трудовая инспекция не помогает, то стоит обращаться в суд.

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