Эксперт обратил внимание на новый раунд российский деофшоризации

Россия пересмотрит соглашения с теми странами, в которые граждане выводили свои доходы в виде дивидендов.

Министерство финансов России начало разработку законопроекта о разрыве соглашения с Мальтой для избежания двойного налогообложения. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в России начался "новый раунд деофшоризации".

В конце марта президент Владимир Путин поручил отменить льготы по налогам для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. В связи с этим пришлось пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран, в которых выводить капитал было выгодно. Среди них — Кипр, Мальта и Люксембург.

С Мальтой, по всей видимости, соглашение будет разорвано. С Кипром переговоры зашли в тупик. Ход диалога с Мальтой пока неизвестен, однако, как отметили специалисты, уже можно обратить внимание на то, что в России начался новый раунд деофшоризации российской экономики.

Фото: Piter.TV