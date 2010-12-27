Эксперт: Западное финансирование "Медузы" делает ее иноагентом

Недавно стало известно, что несколько зарубежных фондов перечисляли изданию денежные средства на "благотворительные" проекты

Из финансового отчета за прошлый год фирмы Medusa Project SIA следует, что Интернет-издание "Медуза" получало денежные средства от фондов OAK Foundation и SIDA. Первый переводил ежегодно на "благотворительные" проекты свыше $200 млн, а другая финансирует "развитие демократии". Среди получателей гранта от OAK российский фонд Андрея Сахарова (структура "Мемориала") и "Открытое общество" Джорджа Сороса, которого Генпрокуратура РФ признала нежелательным для России.

Также, исходя из отчетности Medusa Project SIA, в 2017 году финансирование на €341 тыс. было получено от "прочих кредиторов", имена которых не сообщаются.

Исходя из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона в ноябре 2017 года, средства массовой информации, которые получают иностранное финансирование, могут быть признаны в России иноагентами. Это решение было ответным на притеснение российских порталов в США. Через месяц после принятия в России отключили такие медиа как "Голос Америки", "Радио Свободная Европа" и другие. Теперь получить статус иноагента грозит и "Медузе", отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Его слова приводит ФБА "Экономика Сегодня".

"Нарушил - отвечай, не нарушил - защищайся. Если у "Медузы" действительно было финансирование от международных структур, это, безусловно, является нарушением, это нарушение не показанное, и если это будет доказано в суде, то, на мой взгляд, санкции здесь неминуемы." - Владимир Брутер

Эксперт также отмечает, что не удивлен наличием западных фондов среди инвесторов "Медузы".