Эксперт: Сербия открыта для "цифрового диалога" с Россией в инновациях, транспорте и энергетике

Аналитик объяснил, в чем совпадают интересы Сербии и России.

Сербия развивает экономические партнерские отношения с Россией. Заинтересованность зарубежного государства, по мнению эксперта ФБА "Экономика сегодня", независимого аналитика Дмитрия Адамидова, заключается в транспортной энергетической и инновационной сферах.

Ранее о важности взаимоотношений Белграда и Москвы заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Заявление состоялось в рамках форума "Цифровой диалог". Также спикер добавила, что президента России с нетерпением ждут для обсуждения вопросов стратегического сотрудничества и дружбы.

Специалист Адамидов отмечает, что на данный момент Сербия выбрала для эксплуатации сети РЖД, так как они выигрывают по цене.

Именно поэтому они в свое время заключили контракты в Ливии и Индонезии. Здесь все вполне логично. А поскольку сербская железная дорога была построена давно, то Белграду надо либо переходить на европейские стандарты и менять вообще всю начинку, либо модернизировать все более экономно. Политика здесь есть, но по касательной, учитывая общие хорошие отношения России с Сербией прокомментировал ситуацию аналитик

Еще один контракт Правительство Сербии подписало с "Россетью". Вместе они планируют развивать инновационные проекты с применением цифровых технологий, а также внедрять интеллектуальное управление энергетическими конструкциями. Белград также интересуется возможностью подписанием договора с "Росатомом" по атомной энергетике.

Напомним, что эксперты считают утопичной идею возрождения на Украине самолетов Ан-124 "Руслан".

Фото: Piter.tv