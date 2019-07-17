Эксперт: "Россия делает новый шаг вперед в освоении Арктики"

В ближайшие годы построят еще 5 новых судов для освоения региона.

В Саратовской области на воду спустили гидрографический катер "Юрий Бабаев". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что Россия делает новый шаг вперед в освоении Арктики.

Катер ледового класса Ice 3 проекта Е.35.Г будет работать на Севером морском пути. Последний раз подобное специализированное судно было построено 30 лет назад. "Юрий Бабаев" будет плавать в регионе круглосуточно. В ближайшие 3 года планируется строительство еще 5 новых судов и обновление 3 существующих.

Эксперты считают, что Россия показывает серьезность своих намерений в Арктике. Помимо традиционные конкурентов в лице Норвегии, США и Канады также появился еще и Китай.

Прокладка Северного морского пути все еще требует значительных исследовательских усилий, но самое главное, что понятна стратегия России - создать лучшие инфраструктурные условия, которые в перспективе принесут пользу государству и бизнесу. выразили эксперты свое мнение.

Фото: пресс-служба Минпромышленности и транспорта Саратовской области