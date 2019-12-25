Эксперт: "Росприроднадзор не готов поддаваться на уловки юристов "Норникеля"

Организация продолжает бороться за снижение размере штрафа.

Росприроднадзор не видит оснований для изменения суммы штрафа для "Норникеля" из-за экологической аварии под Норильском. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ведомство не намерено поддаваться на уловки юристов компании, которые пытаются уменьшить размер штрафа.

В Росприроднадзоре не считают, что "Норникель" на данный момент восстанавливает окружающую среду, и потому заслуживает компенсации этих денег из суммы штрафа. В компании лишь ликвидируют последствия аварии.

И судя по тому, что спустя 4.5 месяца "Норникель" наконец-то зарезервировал эти 148 млрд руб для выплаты штрафа, руководство компании серьезно оценивает настрой представителей ведомства. заметили эксперты.

Напомним, Росприроднадзор хочет взыскать с организации 148 млрд рублей из-за загрязнения окружающей среды. В "Норникеле" размер штрафа оспаривают.

Фото: СК России