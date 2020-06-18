Стало известно о самых распространенных схемах мошенничества в России

Аферисты обманывают граждан с помощью звонков, смс и фишинговых рассылок.

Мошенники в России придумывают все более изощренные способы обмануть граждан. Чаще всего аферисты звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками банка. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

Телефонные звонки с сообщением о подозрительных операциях на счетах пока остаются самыми популярными ловушками. В последнее время стало больше фишинговых рассылок в смс или на электронной почте. Куканов напомнил, что мошенники могут звонить и отправлять смс с номера банка, но необходимо помнить, что настоящий сотрудник банка никогда не спросит данные вашей карты.

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