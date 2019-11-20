Эксперт: "Пандемия коронавируса доказала необходимость развития цифровых государственных услуг"

Благодаря им, можно получить услугу, не выходя из дома.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил о том, что в этом году будет запущена новая версия портала Госуслуги. Она позволит обрабатывать около 100 млн запросов в сутки. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что пандемия COVID-19 доказала необходимость скорейшего развития сервисов цифровых государственных услуг.

Эксперты обратили внимание на то, что благодаря цифровым услугам можно, не выходя из дома, оформить необходимые пособия на документы, встать на биржу труда и даже принять участие в голосование по поправкам в Конституцию. Технологии также стимулируют экономическую деятельности в стране. Так, например, уже в ноябре этого года должен произойти запуск многофункционального центра для экспортеров, который позволит онлайн оформить пакет необходимых документов, а также облегчит вывоз отечественной продукции за границу.

Мера кажется весьма своевременной, ведь экономике надо восстанавливаться после падения, вызванного мировым кризисом. отметили специалисты.

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