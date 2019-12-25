Эксперт: "Нацпроекты должны сыграть роль локомотива"

Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета напомнил о том, что задачи, поставленные в нацпроектах, должны быть выполнены до 2024-го года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что для осуществления масштабных целей чиновникам всех уровней "придется потрудиться".
Путин подчеркнул, что видимые результаты должны быть достигнуты уже в следующем году.
Очевидно, что нацпроекты должны сыграть роль локомотива, который запустит рост экономики и поднимет уровень жизни населения, оказавшиеся под ударом из-за мирового кризиса.
сказали эксперты.
Также отмечается, что реализовать поручения президента было непросто и до пандемии, а теперь это стало еще сложнее. Стимулом может выступить то, что в условиях необходимости позитивных перемен, внимание к деятельности чиновников будет сильнее обычного.
Фото: kremlin.ru
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