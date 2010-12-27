Эксперт: Евросоюз отменит санкции после ввода миротворцев ООН в Донбасс

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа России Кирилл Коктыш прокомментировал инициативу Владимира Путина о введении миротворцев ООН в Донбасс.

В ближайшее время Россия может дипломатическими мерами вынудить Евросоюз снять санкции с РФ. Об этом в интервью "ПолитЭксперту" рассказал представитель МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, это случится, если Владимир Путин внесет в Совбез ООН инициативу о введении миротворцев в зону конфликта на Донбассе. Ранее президент РФ открыто заявил о таком намерении. Кирилл Коктыш говорит, что в случае, если ООН поддержит начинание россиян, у ЕС не останется аргументов для продления санкций.

"На самом деле если резолюция будет принята, то предъявить России что-либо будет сложно. На сегодня ответственность за порядок в Донбассе Запад возлагает на Россию. Поэтому сам шаг предложения такой резолюции достаточно мощный и продуманный политический ход", - говорит - Кирилл Коктыш.