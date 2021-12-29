Искусственный интеллект сможет предсказывать появление новых штаммов вирусов

Для того, чтобы нейросети предсказывали появление новых вирусов, нужны данные о том, как мутировали другие. При наличии подобной информации, специалисты смогут построить модель, которая предскажет то, какие мутации более вероятны, какие менее.

Директор по фундаментальным исследованиям AIRI, председатель научно-координационного совета Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Михаил Бурцев в беседе с "Газетой.Ru" предсказал, что к 2025 году искусственный интеллект сможет прогнозировать появление новых штаммов вирусов.

Как рассказал эксперт, ученым пока не удалось наладить методы такого прогнозирования, но они активно занимаются изучением этого вопроса. Пока это исследование стоит на переднем крае науки. Бурцев предположил, что через 2-3 года специалистам удастся наладить технологию, которая будет поспевать за эволюцией вирусов. Для того, чтобы нейросети предсказывали появление новых вирусов, нужны данные о том, как мутировали другие. При наличии подобной информации, специалисты смогут построить модель, которая предскажет то, какие мутации более вероятны, какие менее.

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