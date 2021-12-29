Китай тестирует на Олимпиаде системы распознавания коронавируса в воздухе

Проверка воздуха может стать вспомогательным инструментом для раннего тревожного оповещения.

Китайские ученые приступили к созданию системы выявления следов нового коронавируса в воздухе. Чтобы протестировать устройство и предотвратить распространение вируса в воздухе, специалисты отправились проводить опыты на Олимпиаду. Об этом сообщила пекинская газета China Daily.

Технологии в опытном порядке проходят тестирование на Олимпиаде-2022. Исследователь Школы медицины при университете Цинхуа Лю Пэн констатировал, что работа по предотвращению распространения вируса заключается в целом ряде процедур. Для этого необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также тестировать участников. Проверка воздуха может стать вспомогательным инструментом для раннего тревожного оповещения. Китайские медики убеждены, что заражения окружающих происходят не только при чихании и кашле, но и через аэрозольные частицы, находящиеся в воздухе, особенно в закрытых помещениях.

Ранее мы сообщили, что за сутки в России зафиксировали 180 622 случая COVID-19.

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