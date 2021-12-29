За сутки в России зафиксировали 180 622 случая COVID-19, на 1 138 больше, чем днем ранее

С коронавирусом госпитализировали 18 090 человек, что на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Медикам удалось вылечить 185 082 пациента с COVID-19.

За сутки в России обнаружено 180 622 новых случая заражения COVID-19, днем ранее – 179 284. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

С коронавирусом госпитализировали 18 090 человек, что на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Медикам удалось вылечить 185 082 пациента с COVID-19. Зафиксировано 790 летальных исходов. Накануне скончались 748 пациентов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день проведено свыше 271 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За сутки провели 684 тысячи тестирований на коронавирус.

Ранее профессор Спектор сообщил о шести скрытых симптомах штамма коронавируса "омикрон".

Фото: Piter.TV, ВКонтакте / СтопКоронавирус.РФ