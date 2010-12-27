В мае 2018 года планируют провести эксперимент со взиманием пошлины с интернет-покупок

В мае 2018 года к старту планируется эксперимент, в ходе которого ФГУП "Почта России" станет оператором по взиманию пошлины с зарубежных онлайн-покупок в автоматическом режиме.

В мае 2018 года к старту планируется эксперимент, в ходе которого ФГУП "Почта России" станет оператором по взиманию пошлины с зарубежных онлайн-покупок в автоматическом режиме. Об этом сообщает "Фонтанка".



В пятницу, 20 октября с планом реализации эксперимента ознакомился "Интерфакс". До конца текущего года планируется подготовить нормативно-правовую базу. В первом квартале следующего года будет обеспечена доработка ПО для взимания пошлины с участием "Почты России", а до середины апреля – проведено тестирование системы. В апреле пошлину необходимо будет согласовать с Евразийской экономической комиссией.



Предполагается, что "Почта России" будет перечислять пошлину Федеральной таможенной службе (ФТС) и предоставлять ФТС данные об отправителе, получателе, а также о стоимости и весе товара.



Введение новой схемы позволит физическим лицам оплатить пошлину в момент заказа товара на интернет-площадке.