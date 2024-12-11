Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх

Полиция раскрыла россиянам схему, по которой аферисты обманывают геймеров.

Российские правоохранительные органы предупредили о мошенничестве "с поручителем" при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов. Подробности криминальной схемы приведены в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД РФ. Оперативники уточнили, что злоумышленники выступают от имени покупателя. Например, речь может идти о приобретении аккаунта в компьютерной игре. В результате аферисты связываются с владельцем аккаунта и предлагает ему приобрести товар дороже рыночной стоимости. В ходе переписки мошенник высказывает сомнения по поводу сделки, а затем просит дать контакты лица, которое может подтвердить, что жертва действительно является владельцем указанного аккаунта.

Получив контакты человека, согласившегося выступить в качестве "поручителя", аферисты создают копию его аккаунта в мессенджере с использованием подменного номера и уже от его лица связываются с потенциальной жертвой. сообщение полиции

Существует несколько вариантов обмана. Преступники могут от лица "поручителя" могут попросить продиктовать код подтверждения, поступивший в смс или запросить перевод денежных средств в целях "разблокирования" счета. Подобные мошеннические акции в 2025 году фиксировались в таких онлайн-играх как "Викинги. Война кланов", "Страж Королевства" и Roblox.

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Фото: Piter.tv