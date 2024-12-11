Вышел новый трейлер игры Kingdom Come: Deliverance 2

Релиз новинки состоится 4 февраля.

Разработчики из Warhorse Studios представили новый трейлер игры Kingdom Come: Deliverance 2. В ролике показали различные занятия, которые будут доступны игрокам в сельской местности.

Герой по имени Индржих может поупражняться в стрельбе по мишеням, изготавливать стрелы, ходить на охоту и поучаствовать в уличных потасовках. События игры происходят в мире средневековой Чехии. По словам разработчиков, вторая часть игры будет достойной наследницей оригинала. Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее мы сообщали, что вышел релизный трейлер ремастера игры STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles.

Видео: YouTube / IGN