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Экскурсия по Музею азартных игр
Сегодня, 17:00
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Экскурсия по Музею азартных игр

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Экскурсия по Музею азартных игр пройдет 2 июня с 17:00 до 21:00. Возрастное ограничение: 6+.

Музей азартных игр занимает одно из ведущих мест в мировом рейтинге музеев, посвященных казино, и является единственным в своем роде в стране. На экскурсии гости погрузятся в закулисный мир игорного бизнеса и узнают, почему казино всегда остается в выигрыше.

Экскурсоводами выступают профессиональные крупье, специалисты по карточным фокусам, иллюзионисты и психологи. Они продемонстрируют шулерские трюки и методы обмана на расстоянии вытянутой руки. 

Фото: ВКонтакте / Музей Фортуны 

Теги: музей, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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