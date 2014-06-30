Экскурсия по Музею азартных игр пройдет 2 июня с 17:00 до 21:00. Возрастное ограничение: 6+.

Музей азартных игр занимает одно из ведущих мест в мировом рейтинге музеев, посвященных казино, и является единственным в своем роде в стране. На экскурсии гости погрузятся в закулисный мир игорного бизнеса и узнают, почему казино всегда остается в выигрыше.

Экскурсоводами выступают профессиональные крупье, специалисты по карточным фокусам, иллюзионисты и психологи. Они продемонстрируют шулерские трюки и методы обмана на расстоянии вытянутой руки.

Фото: ВКонтакте / Музей Фортуны