Экскурсия по Музею азартных игр

Музей азартных игр занимает одно из ведущих мест в мировом рейтинге музеев, посвященных казино, и является единственным в своем роде в стране. На экскурсии гости погрузятся в закулисный мир игорного бизнеса и узнают, почему казино всегда остается в выигрыше.
Экскурсоводами выступают профессиональные крупье, специалисты по карточным фокусам, иллюзионисты и психологи. Они продемонстрируют шулерские трюки и методы обмана на расстоянии вытянутой руки.
Фото: ВКонтакте / Музей Фортуны
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