Экскурсия "Секретные места Васильевского острова"

Группа встречается 25 марта на выходе из станции метро "Василеостровская" у памятника конке. Экскурсии начнутся в 11:00, 14:30 и 17:30. Возрастные ограничения: 0+

Погрузиться в атмосферу старейшего района Петербурга, прогуляться по самым узким улицам острова, дворам-колодцам и чёрным лестницам секретных парадных – предлагают организаторы экскурсии. Вы узнаете, почему остров так и не стал второй Венецией, где проходили съемки сериала "Улицы разбитых фонарей" и даже как правильно загадать желание во дворе духов!

Группе расскажут истории строительства доходных домов и их владельцев, о парадных и особенностях быта людей в разные периоды истории города: царской России, блокадного Ленинграда и современного Санкт-Петербурга.

Экскурсия проводится ежедневно. Подойдет для туристов, которые хотят узнать город и его историю изнутри, а также для коренных петербуржцев, любителей спокойных прогулок, семей, школьников и детей.

Продолжительность экскурсии составляет 120 минут.

Фото: Piter.tv